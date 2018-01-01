Атлетико предложит за игрока Барселоны 35 миллионов евро
"Матрасники" заинтересованы в подписании Семеду.
Руководство мадридского Атлетико хочет подписать правого защитника каталонской Барселоны Нелсона Семеду. Об этом сообщает Marca.
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По информации источника, боссы "матрасников" видят в 25-летнем португальце замену Хуанфрану, который покинет Атлетико этим летом, поэтому готовы начать переговоры по Нелсона с 35 миллионов евро.
Сообщается, что Семеду недоволен отсутствием регулярного места в основном составе, поэтому хочет покинуть стан "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно.
Напомним, Барселона хочет подписать Гризманна, однако лидеры каталонского клуба не хотят видеть француза в роли своего одноклубника.
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