Атлетико предложит за игрока Барселоны 35 миллионов евро

"Матрасники" заинтересованы в подписании Семеду.

Руководство мадридского Атлетико хочет подписать правого защитника каталонской Барселоны Нелсона Семеду. Об этом сообщает Marca.

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По информации источника, боссы "матрасников" видят в 25-летнем португальце замену Хуанфрану, который покинет Атлетико этим летом, поэтому готовы начать переговоры по Нелсона с 35 миллионов евро.

Сообщается, что Семеду недоволен отсутствием регулярного места в основном составе, поэтому хочет покинуть стан "сине-гранатовых" в летнее трансферное окно.

Напомним, Барселона хочет подписать Гризманна, однако лидеры каталонского клуба не хотят видеть француза в роли своего одноклубника.