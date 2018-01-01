Стало известно, сколько Реал предложит Челси за трансфер Азара

Мадридский клуб является главным претендентом на бельгийского полузащитника.

Реал ведет переговоры с Челси по поводу трансфера полузащитника "синих" Эдена Азара.

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Как сообщает The Telegraph, "сливочные" готовы потратить на покупку бельгийца 106 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро), в то время как лондонцы оценивают Азара в 147 миллионов евро, включая бонусы.

Отметим, что сам 28-летний футболист считает, что ему пришло время принять новый вызов.

Ранее сообщалось, что презентация Эдена Азара в качестве игрока Реала состоится в понедельник, 3-го июня.