Официально: Рамос остается в Реале на следующий сезон

Лидер "сливочных" хотел переехать в Китай.

Капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос принял решение остаться в клубе на следующий сезон. О своем решении футболист заявил на пресс-конференции.

“Я хочу остаться в Реале и завершить карьеру именно в этом клубе. Хотелось бы сказать фанатам “сливочных“ об этом, чтобы у них не было сомнений во мне“, - заявил Рамос.

В минувшем сезоне Рамос сыграл 42 матча за Реал, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, ранее появлялась информация, что Рамос может покинуть Реал из-за многомиллионного банковского долга. Сообщалось, что испанец был готов перейти в китайский клуб, чтобы решить эту проблему.