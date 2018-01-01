Официально: Рамос остается в Реале на следующий сезон
Капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос принял решение остаться в клубе на следующий сезон. О своем решении футболист заявил на пресс-конференции.
“Я хочу остаться в Реале и завершить карьеру именно в этом клубе. Хотелось бы сказать фанатам “сливочных“ об этом, чтобы у них не было сомнений во мне“, - заявил Рамос.
💬💪 @SergioRamos: “I'm a madridista and I want to retire here.“#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/geujgVQpxS— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 30 мая 2019 г.
В минувшем сезоне Рамос сыграл 42 матча за Реал, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, ранее появлялась информация, что Рамос может покинуть Реал из-за многомиллионного банковского долга. Сообщалось, что испанец был готов перейти в китайский клуб, чтобы решить эту проблему.
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