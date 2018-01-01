Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Рамос остается в Реале на следующий сезон

Комментариев: 0
Лидер "сливочных" хотел переехать в Китай.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос принял решение остаться в клубе на следующий сезон. О своем решении футболист заявил на пресс-конференции.

“Я хочу остаться в Реале и завершить карьеру именно в этом клубе. Хотелось бы сказать фанатам “сливочных“ об этом, чтобы у них не было сомнений во мне“, - заявил Рамос.

В минувшем сезоне Рамос сыграл 42 матча за Реал, в которых забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. 

Напомним, ранее появлялась информация, что Рамос может покинуть Реал из-за многомиллионного банковского долга. Сообщалось, что испанец был готов перейти в китайский клуб, чтобы решить эту проблему.

Поделись:
Теги: Серхио Рамос, Реал, трансфер, Испания, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь