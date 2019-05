Официально: Рамос остается в Реале на следующий сезон

Капитан сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос принял решение остаться в клубе на следующий сезон. О своем решении футболист заявил на пресс-конференции.

“Я хочу остаться в Реале и завершить карьеру именно в этом клубе. Хотелось бы сказать фанатам “сливочных“ об этом, чтобы у них не было сомнений во мне“, - заявил Рамос.

💬💪 @SergioRamos: “I'm a madridista and I want to retire here.“#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/geujgVQpxS