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Роналдо: Никогда бы не подумал, что Зидан станет тренером

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Легендарный бразилец рассказал, каким был французский специалист времен выступлений за Реал.
Роналдо и Зинедин Зидан
Роналдо и Зинедин Зидан
Getty Images

Бывший форвард сборной Бразилии и мадридского Реала Роналдо признался, что начало тренерской карьеры его экс-одноклубника Зинедина Зидана удивило его, потому что француз всегда был необщительным и спокойным человеком. Об этом сообщает As.

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"Никогда бы не подумал, что Зидан станет тренером, потому что он никогда не повышал голос и вообще был необщительным. Для меня стали сюрпризом его дебют на тренерской скамейке и три победы подряд в Лиге чемпионов, чего никто раньше не добивался.

Я мог представить тренером Рауля, у него были качества. Уверен, у него все получится. Я никогда не думал о тренерской карьере, потому что рутина тренера даже хуже, чем у футболистов. У тебя 25 человек, все думают только о себе, критикуют тебя", – сказал Роналдо.

Напомним, ранее Роналдо получил в подарок от Соля футболку Динамо.

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Теги: Роналдо, Зинедин Зидан, Реал, футбол
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