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Аспиликуэта: Верю, что Азар выиграет много трофеев с Реалом

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Испанский футболист отметил, что бельгиец всегда мечтал играть за Реал.
Сезар Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
Getty Images

Капитан лондонского Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал возможный уход лидера “синих“ Эдена Азара в мадридский Реал.

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“Уход Эдена станет для нас трагичной новостью. Он отличный футболист и прекрасный человек. Он был важнейшим элементом нашей команды и мой большой друг. 

Играть за Реал - его мечта. Посмотрим, что случится. Я считаю, что он до последнего дня был честным с нами.

Конечно, это невероятный шанс для него. Верю, что он будет завоевывать кубки и со “сливочными“, - приводит слова испанца AS.

Ранее сообщалось, что презентация Азара в качестве футболиста Реала состоится на следующей неделе.

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Теги: футбол, Эден Азар, Сезар Аспиликуэта, Челси, Реал
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Источник: AS

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