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Лидеры Барселоны препятствуют переходу Гризманна в их клуб

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Против трансфера звездного француза выступили Месси и Пике.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Футболисты каталонской Барселоны заявили руководству клуба, что не хотят видеть нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна в качестве своего одноклубника. Об этом сообщает Diario Sport.

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По информации источника, лидеры “сине-гранатовых“ Лионель Месси и Жерар Пике заблокировали трансфер звездного француза.

Гризманн, в свою очередь, очень расстроился, когда узнал о таком решении игроков Барселоны и пытался пообщаться с ними, поскольку не понимает причину сложившейся ситуации.

Напомним, ранее футболисты Барселоны взбунтовались из-за трансфера Гризманна. Легенда “сине-гранатовых“ Хави объяснил причину такой реакции своих бывших одноклубников.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, Атлетико, трансфер, футбол
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