Лидеры Барселоны препятствуют переходу Гризманна в их клуб
Против трансфера звездного француза выступили Месси и Пике.
Футболисты каталонской Барселоны заявили руководству клуба, что не хотят видеть нападающего мадридского Атлетико Антуана Гризманна в качестве своего одноклубника. Об этом сообщает Diario Sport.
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По информации источника, лидеры “сине-гранатовых“ Лионель Месси и Жерар Пике заблокировали трансфер звездного француза.
Гризманн, в свою очередь, очень расстроился, когда узнал о таком решении игроков Барселоны и пытался пообщаться с ними, поскольку не понимает причину сложившейся ситуации.
Напомним, ранее футболисты Барселоны взбунтовались из-за трансфера Гризманна. Легенда “сине-гранатовых“ Хави объяснил причину такой реакции своих бывших одноклубников.
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