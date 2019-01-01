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Реал поспорит с Барселоной за Де Лигта - СМИ

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"Сливочные" рассматривают 19-летнего футболиста, как замену Рамосу.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку этим летом. Ряд европейских грандов, которые заинтересованы в 19-летнем футболисте пополнил мадридский Реал. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, боссы "сливочных" рассматривают молодого центрального защитника, как замену капитану команды Серхио Рамосу, который захотел покинуть расположение Реала в летнее межсезонье. 

Руководству мадридского клуба придется выложить за Де Лигта порядка 70 миллионов евро, именно столько предложила Барселона, которая является главным претендентом на 19-летнего защитника.

Отметим, что в услугах Де Лигта также заинтересован Ливерпуль.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Реал, Барселона, Аякс, Ла Лига, Испания, Голландия, футбол, трансфер
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