Реал поспорит с Барселоной за Де Лигта - СМИ

"Сливочные" рассматривают 19-летнего футболиста, как замену Рамосу.

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку этим летом. Ряд европейских грандов, которые заинтересованы в 19-летнем футболисте пополнил мадридский Реал. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Читай также: Переход Де Лигта в Барселону может сорваться из-за его агента

По информации источника, боссы "сливочных" рассматривают молодого центрального защитника, как замену капитану команды Серхио Рамосу, который захотел покинуть расположение Реала в летнее межсезонье.

Руководству мадридского клуба придется выложить за Де Лигта порядка 70 миллионов евро, именно столько предложила Барселона, которая является главным претендентом на 19-летнего защитника.

Отметим, что в услугах Де Лигта также заинтересован Ливерпуль.