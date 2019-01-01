СМИ: Презентация Азара в качестве футболиста Реала состоится на следующей неделе
Бельгиец может официально объявить о своем переходе уже сегодня.
Мадридский Реал представит полузащитника Челси Эдена Азара в понедельник, 3 июня, сообщает AS.
Cегодня, после финального матча Лиги Европы с Арсеналом, бельгиец может объявить о переходе в стан мадридцев.
Президент столичной команды Флорентино Перес признался, что заинтересован в трансфере Азара уже в это летнее межсезонье, но был немногословен, потому что лондонскому клубу с Азаром предстоит борьба за титул.
Отмечается, что после презентации Азара Реал займется подписанием нападающего Айнтрахта Луки Йовича и левого фулбека Манчестер Сити Бенджамина Менди. Кроме того, “сливочные“ хотят представить на Сантьяго форварда Бернабеу Родриго, который на правах аренды играет в Сантосе.
Ранее Азар намекнул на уход из Челси после финала Лиги Европы.
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