СМИ: Презентация Азара в качестве футболиста Реала состоится на следующей неделе

Бельгиец может официально объявить о своем переходе уже сегодня.

Мадридский Реал представит полузащитника Челси Эдена Азара в понедельник, 3 июня, сообщает AS.

Cегодня, после финального матча Лиги Европы с Арсеналом, бельгиец может объявить о переходе в стан мадридцев.

Президент столичной команды Флорентино Перес признался, что заинтересован в трансфере Азара уже в это летнее межсезонье, но был немногословен, потому что лондонскому клубу с Азаром предстоит борьба за титул.

Отмечается, что после презентации Азара Реал займется подписанием нападающего Айнтрахта Луки Йовича и левого фулбека Манчестер Сити Бенджамина Менди. Кроме того, “сливочные“ хотят представить на Сантьяго форварда Бернабеу Родриго, который на правах аренды играет в Сантосе.

Ранее Азар намекнул на уход из Челси после финала Лиги Европы.