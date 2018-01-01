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Перес: Конфликтов между мной и Роналду никогда не было

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Президент Реала рассказал, когда португалец сообщил о своем решении уйти из клуба.
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Флорентино Перес и Криштиану Роналду
Getty Images

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал об отношениях с экс-нападающим “cливочных“ Криштиану Роналду.

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“Криштиану всегда находится в поиске новых вызовов. Он сообщил мне о своем решении покинуть Реал после очередной победы в Лиге чемпионов.

За то время, пока Криштиану был в Реале, он всегда соблюдал контрактные обязательства, и никогда не получал штрафы.

Конфликтов между нами не было. У нас всегда были хорошие, дружеские взаимоотношения“, - сказал Перес.

Напомним, Криштиану Роналду перешел в туринский Ювентус летом 2018 года. 

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Теги: футбол, Флорентино Перес, Криштиану Роналду, Реал
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Источник: www.marca.com

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