Перес: Конфликтов между мной и Роналду никогда не было
Президент Реала рассказал, когда португалец сообщил о своем решении уйти из клуба.
Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал об отношениях с экс-нападающим “cливочных“ Криштиану Роналду.
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“Криштиану всегда находится в поиске новых вызовов. Он сообщил мне о своем решении покинуть Реал после очередной победы в Лиге чемпионов.
За то время, пока Криштиану был в Реале, он всегда соблюдал контрактные обязательства, и никогда не получал штрафы.
Конфликтов между нами не было. У нас всегда были хорошие, дружеские взаимоотношения“, - сказал Перес.
Напомним, Криштиану Роналду перешел в туринский Ювентус летом 2018 года.
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