Барселона вступила в переговоры с ПСЖ о переходе Неймара - СМИ

Звездный бразилец может вернуться в каталонский клуб.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. В гонку за звездным бразильцем включилась Барселона. Об этом сообщает каталонская радиостанция RAC1.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ хочет усилить атакующую линию в это межсезонье и может отказаться от приобретения Гризманна ради трансфера Неймара, который уже выступал за Барселону с 2013 по 2017 год.

Сообщается, что в сделку будет включен вингер Усман Дембеле, в услугах которого заинтересован парижский клуб.

Ранее стало известно, что Неймар огласил Реалу ошеломляющие требования по зарплате.