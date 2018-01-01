Перес: Рамос попросил продать его в Китай, но я отказался

Капитан "сливочных" получил серьезное предложение от китайского клуба.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес подтвердил информацию, которая связанна с возможным уходом капитана “сливочных“ Серхио Рамоса из клуба. Об этом сообщает Marca.

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“Он пришел ко мне в офис и сказал, что у него очень серьезное предложение из Китая, но они не могут позволить себе трансфер. Я сказал ему, что этого не будет. Недопустимо бесплатно отпускать капитана команды. Это был бы опасный прецедент. Так все и было.

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Самый большой контракт в команде сейчас у Рамоса, потому что он заслуживает этого. Раньше был у Криштиану. Если подпишем Марадону, будет у Марадоны. Но сейчас у Рамоса. Я поговорил с ним, потому что он капитан. Не слышал, чтобы он угрожал уйти. Это не так.

Я был удивлен подачей прессы и тем, что этому придали такую значимость, которой у этого нет. Я очень люблю Рамоса и сделал для него все возможное. Больше просто не мог“, – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что у Рамоса случился серьезный конфликт с руководством Реала.