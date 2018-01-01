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Барселона уволит Вальверде в ближайшее время - СМИ

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Боссы "сине-гранатовых" считают этот сезон провальным, несмотря на победу в испанском первенстве.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Наставник каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде будет уволен с поста главного тренера "сине-гранатовых" в ближайшее время. Об этом сообщает El Mundo.  

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Испанское издание утверждает, что руководство Барселоны официально объявит об отставке испанского специалиста уже сегодня, 28 мая. Сообщается, что боссы "блаугранас" недовольны результатами команды по итогам этого сезона.

Несмотря на победу в Ла Лиге, в Барселоне неудовлетворенны выступлениями команды в Лиге чемпионов, что и станет главной причиной увольнения Вальварде.

Отметим, каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов от Ливерпуля и проиграл в финале Кубка Короля Валенсии. 

Напомним, ранее защитник "сине-гранатовых" Пике высказывался о будущем Вальварде на посту главного тренера Барселоны.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Испания, Ла Лига, футбол
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