30-летний центральный защитник подпишет контракт с мадридским клубом на три года.

Центральный защитник Порту Фелипе Монтейро подписал контракт с Атлетико Мадрид. Об этом заявляет официальный сайт "драконов".

Бразилец подпишет с мадридским клубом 3-летний контракт, который начнет действовать с 4 июля, а Порту получит 20 млн евро от испанцев.

Фелипе перебрался в Порту летом 2016-го за 8 млн евро из Коринтианса. За это время Порту 1 раз стал чемпионом Португалии (2017/18) и 1 раз обладателем Суперкубка Португалии (2019).

В текущем сезоне центрбэк сыграл 53 матча за "драконов", отметившись 4 голами и 3 ассистами.