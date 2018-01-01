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Барселона может отказаться от трансферов Гризманна и Де Лигта

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В каталонском клубе готовы переключиться на другие варианты.
Барселона может отказаться от трансферов Гризманна и Де Лигта

Трансферы форварда Атлетико Антуана Гризманна и защитника Аякса Маттейса де Лигта в Барселону находятся на грани срыва. Об этом сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро.

По его информации, каталонцы уже прорабатывают альтернативные варианты на замену обоих футболистов.

В случае Гризманна в Барселоне встретили недовольство возможным трансфером со стороны болельщиков, некоторых игроков и членов руководства клуба.

В случае с Де Лигтом проблемой трансфера называются действия агента футболиста Мино Райолы, который требует высокие комиссионные, шантажируя высокими предложениями со стороны МЮ и Баварии.

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Теги: Барселона, трансфер, чемпионат Испании
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