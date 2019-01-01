У Рамоса серьезный конфликт с президентом Реала - источник
Капитан Реала настаивает на своем уходе из мадридского клуба.
Защитник и капитан Реала Серхио Рамос хочет покинуть команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.
Сообщается, что испанский футболист вообще не общается с Пересом, которому Рамос так и не простил обвинений после поражения от Аякса в Лиге чемпионов.
Также Рамоса расстраивает, что его не отпускают бесплатно в другой клуб в благодарность за все сделанное для Реала.
У Рамоса есть предложение от европейского клуба, также сообщалось, что на него претендует клуб из Китая. Однако Реал не намерен отпускать своего капитана бесплатно и хочет заработать на его продаже.
Полная версия правил