У Рамоса серьезный конфликт с президентом Реала - источник

Капитан Реала настаивает на своем уходе из мадридского клуба.

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос хочет покинуть команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

Сообщается, что испанский футболист вообще не общается с Пересом, которому Рамос так и не простил обвинений после поражения от Аякса в Лиге чемпионов.

Также Рамоса расстраивает, что его не отпускают бесплатно в другой клуб в благодарность за все сделанное для Реала.

У Рамоса есть предложение от европейского клуба, также сообщалось, что на него претендует клуб из Китая. Однако Реал не намерен отпускать своего капитана бесплатно и хочет заработать на его продаже.