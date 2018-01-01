Неймар огласил Реалу ошеломляющие требования по зарплате - СМИ

Звездный бразилец может перейти в стан "сливочных".

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть парижский клуб в летнее межсезонье и перебраться в мадридский Реал. Об этом сообщает авторитетное издание AS.

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По информации источника, бразильский вингер не против сменить клубную прописку в это трансферное окно, однако его огромные финансовые аппетиты могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Мадридский Реал является главным кандидатом на приобретение Неймара, но платить звездному форварду 1,3 миллиона евро в неделю боссы “сливочных“ пока не готовы.

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Чтобы приобрести 27-летнего футболиста, руководству Реала необходимо избавиться от Гарета Бэйла, тем самым разгрузив зарплатную ведомость клуба.

Отметим, что Неймар зарабатывает в ПСЖ около 700 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что Мбаппе поссорился с наставником ПСЖ из-за Неймара.