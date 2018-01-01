Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар огласил Реалу ошеломляющие требования по зарплате - СМИ

Комментариев: 0
Звездный бразилец может перейти в стан "сливочных".
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может покинуть парижский клуб в летнее межсезонье и перебраться в мадридский Реал. Об этом сообщает авторитетное издание AS.

Читай также: Тухель: Если Неймар и Мбаппе уйдут из ПСЖ, мы найдем решения

По информации источника, бразильский вингер не против сменить клубную прописку в это трансферное окно, однако его огромные финансовые аппетиты могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Мадридский Реал является главным кандидатом на приобретение Неймара, но платить звездному форварду 1,3 миллиона евро в неделю боссы “сливочных“ пока не готовы.

Читай также: Рамос может покинуть Реал

Чтобы приобрести 27-летнего футболиста, руководству Реала необходимо избавиться от Гарета Бэйла, тем самым разгрузив зарплатную ведомость клуба.

Отметим, что Неймар зарабатывает в ПСЖ около 700 тысяч евро в неделю.

Ранее сообщалось, что Мбаппе поссорился с наставником ПСЖ из-за Неймара.

Поделись:
Теги: Неймар, Реал, ПСЖ, Ла Лига, Лига 1, Испания, Франция, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь