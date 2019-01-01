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Легенда Арсенала может возглавить испанский Бетис

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Специалист находится в поисках нового клуба.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
Getty Images

Легенда лондонского Арсенала и экс-тренер французского Монако Тьерри Анри может стать новым главным тренером испанского Бетиса. Об этом сообщает Mirror.

"После того Кике Сетьен покинул должность главного тренера Бетиса, руководство клуба связалось с Тьерри Анри который находится в поисках нового клуба" - сообщает источник.

В минувшем сезоне Бетис занял 10-е место в таблице испанской Ла Лиги.

В свою очередь, Анри в минувшем сезоне возглавлял французский Монако. Однако специалист был уволен из-за плохих результатов в чемпионате.

Источник: Mirror

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Теги: Бетис, Тьерри Анри, Ла Лига
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Источник: Mir

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