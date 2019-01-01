Легенда Арсенала может возглавить испанский Бетис
Специалист находится в поисках нового клуба.
Легенда лондонского Арсенала и экс-тренер французского Монако Тьерри Анри может стать новым главным тренером испанского Бетиса. Об этом сообщает Mirror.
"После того Кике Сетьен покинул должность главного тренера Бетиса, руководство клуба связалось с Тьерри Анри который находится в поисках нового клуба" - сообщает источник.
В минувшем сезоне Бетис занял 10-е место в таблице испанской Ла Лиги.
В свою очередь, Анри в минувшем сезоне возглавлял французский Монако. Однако специалист был уволен из-за плохих результатов в чемпионате.
Источник: Mirror
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