У руководства "сливочных" появились новые планы на украинца.

Вратарь Реала Андрей Лунин вернется в стан "сливочных" по истечении арендного договора с Леганесом. Об этом сообщает AS.

Источник утверждает, что украинец уже сообщил своим одноклубникам по Леганесу, что покинет команду этим летом.

Сообщается, что Реал отказался от предложения Леганеса продлить аренду вратаря еще на один сезон, поскольку руководство мадридцев недовольно количеством игровой практики.

В сезоне-2018/19 Лунин провел 5 матчей за Леганес в чемпионате Испании.

Ранее стало известно, сколько получит Лунин за сохранение прописки Леганеса в Ла Лиге.