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Вальверде: Ожидания от Барселоны оказались слишком высокими

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Испанский специалист подвел итоги финала Кубка Испании.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Испании с Валенсией (1:2).

"Еще месяц назад мы праздновали чемпионство и могли рассчитывать на требл. Но ожидания от Барсы оказались слишком высокими. Еще две недели назад у нас были шансы на требл, но нам не получилось проявить себя в рещающие моменты.

Валенсия? У этой команды превосходная контратака. Они действовали эффективно. Мы все расстроены, что проиграли финал. Мой кредит доверия исчерпан? Мне нечего ответить на это", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, помимо проигрыша в Кубке Испании, в текущем сезоне каталонцы под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании, но проиграли Ливерпулю в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть Барселону после финала Кубка Испании.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Испания, футбол
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