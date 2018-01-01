Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике: Я не беспокоюсь о будущем Вальверде

Комментариев: 0
Жерар заявил, что каталонцы должны улучшить свою игру.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка Испании против Валенсии (1:2).

"Когда команда проигрывает, ты можешь объяснить кадровыми потерями. Но у нас нет оправданий. Мы - Барселона, и мы обязаны побеждать в каждом матче, особенно против Валенсии. Что ж, нам лучше поздравить их с победой и надеятсья на победу в следующем сезоне. 

Вальверде? Я не беспокоюсь о будущем тренера. Игрокам необходимо заняться анализом своей игры и понять, где нужно улучшить игру. Решение по поводу тренера зависит не от нас. Я лишь могу сказать, что хочу продолжить работу с Вальверде", - приводит слова Пике Marca.

Напомним, помимо проигрыша в Кубке Испании, в текущем сезоне каталонцы под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании, но проиграли Ливерпулю в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть Барселону после финала Кубка Испании.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Эрнесто Вальверде, Испания, футбол, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь