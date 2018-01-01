Пике: Я не беспокоюсь о будущем Вальверде

Жерар заявил, что каталонцы должны улучшить свою игру.

Защитник Барселоны Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка Испании против Валенсии (1:2).

"Когда команда проигрывает, ты можешь объяснить кадровыми потерями. Но у нас нет оправданий. Мы - Барселона, и мы обязаны побеждать в каждом матче, особенно против Валенсии. Что ж, нам лучше поздравить их с победой и надеятсья на победу в следующем сезоне.

Вальверде? Я не беспокоюсь о будущем тренера. Игрокам необходимо заняться анализом своей игры и понять, где нужно улучшить игру. Решение по поводу тренера зависит не от нас. Я лишь могу сказать, что хочу продолжить работу с Вальверде", - приводит слова Пике Marca.

Напомним, помимо проигрыша в Кубке Испании, в текущем сезоне каталонцы под руководством Вальверде выиграли чемпионат Испании, но проиграли Ливерпулю в полуфинале Лиги чемпионов с общим счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что Вальверде может покинуть Барселону после финала Кубка Испании.