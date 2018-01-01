Хэйни защитил чемпионские титулы, отправив Морана в нокаут

Девин эффектно разобрался с мексиканцем.

Американский легковес Девин Хэйни одержал убедительную победу над 26-летним мексиканцем Антонио Мораном в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (Мэриленд, США).

Хэйни защитил титулы интернационального чемпиона по версии WBC и интерконтинентального чемпиона по версии WBO, нокаутировав своего соперника в седьмом раунде.

Американец начал поединок вторым номером, не позволяя мексиканцу наносить по себе много ударов. В первых рануде Хэйни активно контратаковал, легко “прошивая“ защиту Морана.

Но ближе к середине боя Девин перехватил инициативу. Как результат - уже в 5-м раунде Моран упал на канвас после точного удара Хэйни. Рефери уже открыл счет, но мекиканцу удалось подняться.

Почувствовав свое превосходство, американец начал и дальше атаковать. Бой завершился в седьмом раунде. Хэйни поймал соперника возле канатов и отправил того в нокаут мощнейшим встречным ударом справа.

Ранее промоутер Хэйни заявил, что он готов к бою с о чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.