Гол Месси в финале не помог Барселоне спастись в финальном матче.

Валенсия стала обладателем Кубка Испании сезона 2018/19, в финальном матче в Севилье обыграв Барселону со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда Кевин Гамейро убрал на замахе защитника и метров с 15 расстрелял ворота Барселоны. Спустя 12 минут Родриго головой замкнул прострел Солера и увеличил преимущество Валенсии.

Барселона отыграла один мяч на 73-й минуте, когда Лионель Месси удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового, отправив мяч в пустые ворота.

Благодаря этому голу аргентинец стал первым игроком в истории, кто забивал в шести разных финалах Кубка Испании. Слабое утешение, поскольку больше каталонцы не забивали и проиграли.

Валенсия в седьмой раз в истории завоевала Кубок Испании.

Барселона — Валенсия 1:2

Голы: Месси, 73 — Гамейро, 21, Родриго, 33

Барселона: Силлессен — Семеду (Малком, 46), Пике, Лангле, Альба — Ракитич (Аленья, 77), Бускетс, Артур (Видаль, 46) — Роберто, Месси, Коутиньо

Валенсия: Доменек — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Солер, Парехо (Кондогбия, 65), Коклен, Гедеш — Родриго (Диакаби, 88), Гамейро (Пиччини, 72)

Предупреждения: Бускетс, Видаль — Гайя, Кондогбия