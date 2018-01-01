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Стало известно, сколько получат Лунин и Кравец за сохранение прописки Леганеса в Ла Лиге

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Василий Кравец и Андрей Лунин получат солидные премиальные.
Андрей Лунин и Василий Кравец
Андрей Лунин и Василий Кравец
cdleganes.com

Игроки Леганеса получат вознаграждение за то, что клуб сохранил прописку в Ла Лиге и не вылетел в Сегунду.

По информации AS, сумма премиальных каждому игроку составит 50 тысяч евро. Поскольку в ссоставе команды есть два украинца - Андрей Лунин и Василий Кравец, сыгравшие по 7 матчей, то и им тоже положена указанная сумма.

Леганес завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне, команда уходила в межсезонье на 17-й строчке.

Напомним, что в последнем матче сезона Леганес с Луниным и Кравцом в составе проиграл, но Василий стал одним из лучших в матче.

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Теги: Леганес, Андрей Лунин, Василий Кравец, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу
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