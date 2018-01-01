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Месси: Я не обещал выиграть Лигу чемпионов

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Лионель Месси также рассказал, что не думает о Антуане Гризманне, который может перейти в Барселону.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что в этом сезоне был расстроен не только вылетом команды из Лиги чемпионов, но и неудачами в сборной Аргентины.

При этом, футболист отметил, что не опускает руки и пережитые неудачи не заставили его думать об уходе каталонского клуба.

"Вылет из Лиги чемпионов? Помимо этого разочарования, у меня также были и другие поводы  расстраиваться - в сборной Аргентины, но тем не менее, я продолжаю соревноваться и стараюсь делать это хорошо.

Неудача в Лиге чемпионов не заставила меня думать об уходе из Барселоны. Я не обещал, что выиграю Лигу чемпионов, я обещал сделать все возможное для победы.

Гризманн? Я не думаю о нем", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, Месси стал обладателем шестой Золотой бутсы в карьере.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Лига Чемпионов
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