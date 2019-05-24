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Барселона поздравила Месси с шестой Золотой бутсой

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Лионель Месси забил 36 голов в чемпионате Испании сезона-2018/19.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси стал обладателем шестой Золотой бутсы в карьере.

Аргентинец забил 36 голов за сезон в Ла Лиге и выиграл гонку за награду.

Его ближайшим преследователем был форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и теоретически шансы у француза сохранялись до последнего матча против Реймса, но, имея на своем счету 32 гола, в заключительном матче тура Мбаппе смог лишь раз поразить ворота соперника.

Барселона опубликовала фото своего лидера со всеми его Золотыми бутсами до последней.

"Лео Месси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео", - подписано фото.

Ранее сообщалось, что Месси в рекордный шестой раз стал обладателем Трофея Пичичи.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Золотая бутса
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