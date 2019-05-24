Барселона поздравила Месси с шестой Золотой бутсой
Лионель Месси забил 36 голов в чемпионате Испании сезона-2018/19.
Нападающий Барселоны Лионель Месси стал обладателем шестой Золотой бутсы в карьере.
Аргентинец забил 36 голов за сезон в Ла Лиге и выиграл гонку за награду.
Его ближайшим преследователем был форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и теоретически шансы у француза сохранялись до последнего матча против Реймса, но, имея на своем счету 32 гола, в заключительном матче тура Мбаппе смог лишь раз поразить ворота соперника.
Барселона опубликовала фото своего лидера со всеми его Золотыми бутсами до последней.
"Лео Месси, 36 голов в Ла Лиге = Золотая бутса 18/19. Поздравляем, Лео", - подписано фото.
Ранее сообщалось, что Месси в рекордный шестой раз стал обладателем Трофея Пичичи.
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