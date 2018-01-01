Месси: Вальверде не виноват в вылете от Ливерпуля, он проделал хорошую работу
Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал о состоянии команды после вылета из Лиги чемпионов.
“Вылет из Лиги чемпионов стал тяжелым ударом для нас всех, особенно это ощущалось в тот момент, когда нужно было выходить и играть в следующем матче.
Если честно, я ничего не читал по этому поводу, но мне говорили, что Эрнесто Вальверде очень критикуют. Но он проделал хорошую работу.
Я не думаю, что он виноват в вылете от Ливерпуля. Виноваты мы, игроки. Мы знали, что может произойти то же самое, как в случае с Ромой, и это случилось.
Ладно бы это произошло один раз, но два года подряд - это недопустимо. Может, здесь есть что-то мистическое. Мы проиграли два матча, в остальном все было хорошо.
Сейчас мы спокойны и готовимся к финалу Кубка Испании. У нас были хорошие игры в этом турнире, и нужно ценить его.
У нас возможность сделать золотой дубль и хорошо завершить сезон. Надо побеждать во всех финалах, в которых мы играем“, - сказал аргентинец.
Напомним, финал Кубка Испании Валенсия - Барселона состоится в субботу, 25 мая.
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