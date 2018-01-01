Месси: Вальверде не виноват в вылете от Ливерпуля, он проделал хорошую работу

Аргентинский футболист выразил надежду, что его команда сделает золотой дубль.

Форвард Барселоны Лионель Месси рассказал о состоянии команды после вылета из Лиги чемпионов.

“Вылет из Лиги чемпионов стал тяжелым ударом для нас всех, особенно это ощущалось в тот момент, когда нужно было выходить и играть в следующем матче.

Если честно, я ничего не читал по этому поводу, но мне говорили, что Эрнесто Вальверде очень критикуют. Но он проделал хорошую работу.

Я не думаю, что он виноват в вылете от Ливерпуля. Виноваты мы, игроки. Мы знали, что может произойти то же самое, как в случае с Ромой, и это случилось.

Ладно бы это произошло один раз, но два года подряд - это недопустимо. Может, здесь есть что-то мистическое. Мы проиграли два матча, в остальном все было хорошо.

Сейчас мы спокойны и готовимся к финалу Кубка Испании. У нас были хорошие игры в этом турнире, и нужно ценить его.

У нас возможность сделать золотой дубль и хорошо завершить сезон. Надо побеждать во всех финалах, в которых мы играем“, - сказал аргентинец.

Напомним, финал Кубка Испании Валенсия - Барселона состоится в субботу, 25 мая.