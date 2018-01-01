СМИ: Рамос может покинуть Реал

У испанца испортились отношения с президентом клуба.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito TV.

Отмечается, что у защитника испортились отношения с Реалом, и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, он хочет начать новую главу в своей карьере. Рамос думает, что возможный уход пойдет на пользу как ему самому, так и “сливочным“.

Испанский футболист пока не сообщил руководству клуба о желании покинуть клуб.

В сезоне-2018/2019 Рамос провел за Реал 42 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Действующий контракт испанца с командой рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Рамос выступил против покупки Поля Погба.