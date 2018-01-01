СМИ: Рамос может покинуть Реал
У испанца испортились отношения с президентом клуба.
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito TV.
Отмечается, что у защитника испортились отношения с Реалом, и в частности с президентом клуба Флорентино Пересом. Кроме того, он хочет начать новую главу в своей карьере. Рамос думает, что возможный уход пойдет на пользу как ему самому, так и “сливочным“.
Испанский футболист пока не сообщил руководству клуба о желании покинуть клуб.
В сезоне-2018/2019 Рамос провел за Реал 42 матча, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Действующий контракт испанца с командой рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Рамос выступил против покупки Поля Погба.
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