Реал объявит о подписании Эриксена после финала ЛЧ - СМИ

Сумма трансфера плеймейкера пока не сообщается.

Полузащитник сборной Дании и лондонского Тоттенхэма Кристиан Эриксен станет игроком мадридского Реала. Об этом сообщает El Chiringuito.

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По информации источника, руководство “сливочных“ официально объявит о подписании 27-летнего футболиста после финала Лиги чемпионов. Сумма, которую Реал выплатит лондонскому клубу за датчанина, пока не сообщается.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Тоттенхэма. Встреча состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров, Ливерпуль является фаворитом в этом матче. Также отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что переход Йовича в Реал сорвался по финансовым причинам.