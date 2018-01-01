Хави: После отказа Гризманна перейти в Барселону, футболисты обиделись на него

Опытный испанец поделился своим мнением о звездном французе.

Легендарный полузащитник сборной Испании и Барселоны Хави Эрнандес, который завершил футбольную карьеру в этом сезоне, поделился своим мнением касательно нежелания некоторых футболистов “сине-гратановых“ видеть нападающего Атлетико Антуана Гризманна в футболке каталонского клуба. Об этом сообщает Sport.es.

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“Я понимаю, что отказ Гризманна перейти в Барселону прошлым летом обидел клуб и футболистов команды. Если бы причиной отказа была только футбольная проблема, я бы пообщался с игроками, чтобы они увидели Антуана, как футболиста, способного усилить Барселону. Однако мы должны взглянуть на тех, кто стремится подписать с ним контракт.

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Спортивный директор? Вальверде? Президент клуба? Если бы я приехал в Барселону, я бы попросил заключения контракта, и, если бы игроки выступили против этого приобретения, я бы поговорил с ними. Но в конечном итоге решение бы осталось за мной, будь я на месте Гризманна или кого-то еще. Другое дело, если тренер тоже не хочет покупать Гризманна. Тогда у нас есть проблема“, - заявил Хави.

Напомним, недавно Антуан Гризманн объявил об уходе из мадридского Атлетико. Сообщалось, что интерес к футболисту проявляет Бавария, а также появились слухи о его переходе в ПСЖ.

Самым вероятным претендентом на француза называют Барселону. Отмечалось, что юрист Гризманна прилетит в столицу Каталонии, чтобы обсудить условия соглашения.