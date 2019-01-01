Переход Йовича в Реал сорвался по финансовым причинам - Инсайдер

"Сливочные" отказались платить за серба порядка 100 миллионов евро.

Форвард франкфуртского Айнтрахта Лука Йович был близок к переходу в мадридский Реал за 60 миллионов евро.

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В данный момент трансфер нападающего может сорваться, поскольку немецкий клуб увеличил свои запросы касательно суммы выкупа сербского футболиста. Об этом сообщил ведущий передачи El Chiringuito Жозеп Педрероль.

По информации источника, боссы Айнтрахта запросили за 21-летнего форварда порядка 100 миллионов евро. В Реале не готовы столько платить за Йовича, поэтому они хотят рассмотреть другие варианты усиления атакующей линии.

Ранее сообщалось, что Реал объявит о трансфере форварда Айнтрахта на следующей неделе. В услугах Йовича также заинтересована Барселона.