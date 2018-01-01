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Кроос: Мне нравится Мбаппе, как игрок, но я не могу его купить

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Немецкий футболист считает, что от него не зависят трансферы его команды.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Полузащитник Реала Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и полузащитника Манчестер Юнайтед в мадридскую команду.

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“Мне нравится Мбаппе как игрок, но этот вопрос не ко мне. Я не могу купить его. У меня хороший контракт с Реалом, но этот вопрос для клуба.

Погба? Мы можем перечислять много имен. Мне тоже нравится этот футболист, но от меня ничего не зависит. Я буду бороться за свою позицию. Когда я играю на своем уровне, у меня нет проблем. 

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Не буду говорить то, что мне сказал Зидан, но я думаю, что, если бы у него были сомнения относительно моего будущего, мы не стали бы заключать новый контракт“, - цитирует Крооса Goal.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Кроос подписал новый контракт с Реалом.

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Теги: футбол, Реал, Тони Кроос, Килиан Мбаппе
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Источник: Goal.com

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