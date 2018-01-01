Экс-президент Реала: Бэйлу нужно уйти из клуба, ему нельзя здесь находиться

Кальдерон высказался о возможном уходе валлийца из клуба.

Бывший президент мадридского Реала Рамон Кальдерон прокомментировал возможный уход нападающего “сливочных“ Гарета Бэйла из клуба в летнее трансферное окно, поскольку нынешний главный тренер Реала Зинедин Зидан не уверен, что валлийской вингер нужен его команде. Об этом сообщает BBC Sport Wales.

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“Зидан не заинтересован в нем. Это отношения, которые придут к концу. Зидан, в прошлом году, считал, что необходимо сохранить Роналду и продать Бэйла. Кажется, Бэйлу нельзя здесь находиться из-за тренера и отношений с болельщиками.

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Они думают, что футболист не предан, и это проблема. Самое лучшее для него - уйти. Он должен воспользоваться возможностью, если она есть. Это вопрос, который трудно решить. Думаю, Реал отдаст его в аренду или согласится продать за приемлемую сумму“, - заявил Кальдерон.

Отметим, в текущем сезоне Бэйл сыграл 29 матчей в испанском первенстве, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бэйл “объявил войну“ Реалу, требуя заплатить ему компенсацию. Также стало известно об интересе к валлийцу клубов из Китая.