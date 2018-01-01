Переход Де Лигта в Барселону может сорваться из-за его агента

ПСЖ и Ювентус составят конкуренцию Барсе в гонке за 19-летним защитником.

Защитник амстердамского Аякса Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку этим летом. Главным претендентом на 19-летнего голландца является каталонская Барселона, однако этот переход может не состояться из-за агента футболиста. Об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, руководство “сине-гранатовых“ опасается, что сделка по молодому защитнику может сорваться, поскольку агент Де Лигта, Мино Райола, хочет получить слишком большую компенсацию за переход своего клиента, а в Барселоне не готовы идти на такие условия.

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“Мы не можем предложить больше, чем уже предложили ранее. Помочь нам может желание игрока перейти именно в Барселону, но давайте посмотрим, действительно ли он хочет именно этого“, - сообщил источник из Барселоны.

Также отмечается, что в услугах Де Лигта очень заинтересованы такие европейские гранды, как ПСЖ и Ювентус.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с Аяксом о сумме трансфера Де Лигта.