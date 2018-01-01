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Официально: Кросс подписал новый контракт с Реалом

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Полузащитник Реала останется в мадридском клубе вплоть до 2023-го года.
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос продолжит свое выступление за испанский гранд.

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Как сообщает официальный сайт “сливочных“, 29-летний футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 20-го июня 2023-го года. Отметим, что финансовые детали соглашения не разглашаются.

Напомним, Кросс стал игроком Реала в 2014-м году. В футболке Королевского клуба немец провел 233 матча, в которых забил 13 голов и сделал 59 результативных передач. Вместе с Реалом Кроос трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне он отыграл 43 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Гарет Бэйл “объявил войну“ клубу, требуя выплатить ему компенсацию.

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Теги: Тони Кроос, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, контракт
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