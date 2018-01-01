Официально: Кросс подписал новый контракт с Реалом
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос продолжит свое выступление за испанский гранд.
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Как сообщает официальный сайт “сливочных“, 29-летний футболист подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до 20-го июня 2023-го года. Отметим, что финансовые детали соглашения не разглашаются.
Comunicado Oficial: renovación de Toni Kroos.#RealMadrid | #HalaMadridhttps://t.co/ohPQrtL0EV— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 20 мая 2019 г.
Напомним, Кросс стал игроком Реала в 2014-м году. В футболке Королевского клуба немец провел 233 матча, в которых забил 13 голов и сделал 59 результативных передач. Вместе с Реалом Кроос трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
В текущем сезоне он отыграл 43 матча, в которых забил 1 мяч и сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что полузащитник Реала Гарет Бэйл “объявил войну“ клубу, требуя выплатить ему компенсацию.
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