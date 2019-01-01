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Бэйл "объявил войну" Реала, требуя заплатить ему компенсацию

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Во время последнего матча Бэйл ушел в раздевалку, не поблагодарив фанатов.
Бэйл "объявил войну" Реала, требуя заплатить ему компенсацию

Реал закончил неудачный сезон поражением в чемпионате Испании от Бетиса.

После финального свистка игроки Реала пошли благодарить трибуны, но один из них - Гарет Бэйл - быстро скрылся в раздевалке.

Бэйл не выходил на поле с 28 апреля. До этого футболист пропустил две игры подряд по решению тренера. Все ожидают, что британец покинет клуб, а главный тренер Реала Зинедин Зидан несколько раз заявлял, что не видит Гарета в команде. Но все не так просто.

По данным журналиста Фернандо Бургоса, футболист был очень зол после игры и сказал в раздевалке: "У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро за каждый сезон. Иначе я останусь. И если мне придется играть в гольф, я буду играть"

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Теги: Гарет Бэйл, Реал Мадрид, чемпионат Испании
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