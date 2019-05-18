Зидан: Реал ждут перемены. По Бэйлу еще не определился

Специалист ответил на вопросы журналистов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал про глобальные перемены в команде в летнее трансферное окно.

"Летом Реал ждут большие перемены. По Бэйлу я еще не определился. Он будет на матче с Бетисом, но не факт что в основном составе.

Станет ли для него эта игра последней в составе Реала? Не могу ничего сказать", - заявил Зидан.

Бэйл перешел в Реал из Тоттенхэма в сентябре 2013 года. Сумма трансфера составила 100 млн евро, что сделало Гарета самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.