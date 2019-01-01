Леганес с Луниным и Кравцом проиграл, Василий стал одним из лучших в команде

А вот Андрей получил одну из самых низких оценок в поединке.

В рамках последнего тура Ла Лиги Леганес на выезде проиграл Уэске со счетом 2:1.

Интересно, что в основном составе вышли два футболиста сборной Украины - голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.

Согласно WhoScored, украинский фулбек "пепинерос" заработал оценку 6.9. Больше него получили лишь двое его партнеров по команде.

21-летний Василий за 81 сделал 58 касаний по мячу, совершил 24 точных пасов из 34 (71% точности), 4 раза попытался обыграть (трижды удачно), выиграл одну верховую дуэль, провел 2 отбора и 1 вынос, а также допустил 1 потерю.

А вот 20-летний вратарь наиграл на оценку 6.4. Меньше него получил лишь один его одноклубник.

Лунин за весь матч сделал 4 сейва, совершил 11 из 22 точных передач (50% точности) и 29 раз коснулся к мячу.

Уэска - Леганес 2:1

Голы: Мантовани, 55, 83 — Мантовани, 39 (автогол)

Уэска: Йованович, Галан, Диегес, Эчейта (Мантовани, 31), Мелеро (Камачо, 61), Ривера, Аньор (Алекс Гальяр, 71), Гомес, Авила, Эррера, Гальего

Леганес: Лунин, Хуанфран, Тарин, Рейес, Кравец (Шимановски, 81), Перес, Микель Весга, Оскар Родригес, Омеруо (Муньос, 53), Брэйтуэйт, Каррильо (Эн-Несири, 67).

Предупреждение: Омеруо.