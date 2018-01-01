Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан прокомментировал ситуацию со своим сыном и Луниным

Комментариев: 0
Наставник Реала отметил, что поступает так, как будет лучше для команды.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что он хочет сделать своего сына Люку вторым вратарем команды в следующем сезоне, а украинец Андрей Лунин может остаться в аренде в Леганесе.

“Я не просил клуб делать Люку вторым вратарем. Посмотрим, как сложится ситуация. На данный момент это - просто слухи. Это все, что я могу вам сказать сейчас.

Читай также: Зидан собирается избавиться от 15 футболистов Реала - Marca

Вратарский вопрос? Это будет мое решение и оно будет сделано ради клуба. Я - тренер Реала, и я всегда буду делать то, что считаю нужным. Если ситуация будет складываться иначе, то я уйду из команды“, - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство Реала видит на позиции второго вратаря украинца Андрея Лунина, а не Люку Зидана. Позже появилась информация, что сын Зидана отправится в аренду.

Поделись:
Теги: Люка Зидан, Андрей Лунин, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь