Зидан прокомментировал ситуацию со своим сыном и Луниным

Наставник Реала отметил, что поступает так, как будет лучше для команды.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что он хочет сделать своего сына Люку вторым вратарем команды в следующем сезоне, а украинец Андрей Лунин может остаться в аренде в Леганесе.

“Я не просил клуб делать Люку вторым вратарем. Посмотрим, как сложится ситуация. На данный момент это - просто слухи. Это все, что я могу вам сказать сейчас.

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Вратарский вопрос? Это будет мое решение и оно будет сделано ради клуба. Я - тренер Реала, и я всегда буду делать то, что считаю нужным. Если ситуация будет складываться иначе, то я уйду из команды“, - цитирует Зидана El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство Реала видит на позиции второго вратаря украинца Андрея Лунина, а не Люку Зидана. Позже появилась информация, что сын Зидана отправится в аренду.