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Бензема: Зидан для меня как старший брат

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Французский футболист хочет продолжать свои выступления за Реал.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Форвард Реала Карим Бензема рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

“Наши отношения с Зиданом очень крепкие. Я познакомился с ним еще до того, как он стал тренером, и он очень мне помог.

Мы говорили не только о футболе, но и о жизни. Он для меня словно старший брат. Это больше, чем дружба, он стал для меня частью семьи. Конечно, это то не означает, что он не может упрекнуть меня в чем-то.

Мне нравится играть в Реале. Этот сезон был сложным, так как мы не смогли завоевать ни одного трофея, но лично для меня все было хорошо, и я хочу продолжать развиваться с клубом“, - цитирует француза AS.

Ранее Зидан назвал Бензему лучшим центральным нападающим в мире.

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Теги: футбол, Реал, Зинедин Зидан, Карим Бензема
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Источник: AS

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