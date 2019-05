Моуринью: Сомневаюсь, что Месси заслуживает Золотой мяч в этом году

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказал свои сомнения о том, что нападающий Барселоны Лионель Месси станет обладателем Золотого Мяча в этом году. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на RMC.

“У меня есть сомнения, что Месси заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов“, - заявил Моуринью.

José Mourinho on Lionel Messi: “I have doubts that he deserves the Ballon D'Or this year because he failed in the Champions' League.“ (RMC)