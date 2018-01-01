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Моуринью: Сомневаюсь, что Месси заслуживает Золотой мяч в этом году

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Португальский специалист изменил свое мнение касательно будущего обладателя ЗМ.
Лионель Месси и Жозе Моуринью на церемонии вручения Золото мяча-2010
Лионель Месси и Жозе Моуринью на церемонии вручения Золото мяча-2010
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью высказал свои сомнения о том, что нападающий Барселоны Лионель Месси станет обладателем Золотого Мяча в этом году. Об этом сообщает Get French Football News, ссылаясь на RMC.

“У меня есть сомнения, что Месси заслуживает Золотой мяч в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов“, - заявил Моуринью.

Напомним, Ливерпуль в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов на Камп Ноу проиграл Барселоне со счетом 0:3, однако сумел совершить невероятный камбэк. На своем поле подопечные Юргена Клоппа разгромили Барселону со счетом 4:0, тем самым лишив команду Месси финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, ранее Моуринью неоднократно утверждал, что Месси станет обладателем Золотого мяча.

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