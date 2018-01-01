Симеоне: Атлетико и без Гризманна будет бороться за трофеи

Французский футболист покинет команду в конце сезона.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал уход из команды Антуана Гризманна.

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“В первую очередь я хочу поблагодарить Гризманна за то, что он делал для нас, выступая за Атлетико. Он отдавал всего себя команде, и мне не в чем его упрекнуть ни как игрока, ни как человека.

Мы знаем, что нас покинут Хуанфран, Филипе Луис, Диего Годин, Гризманн, возможно и Лукас Эрнандес, Родриго, Ян Облак. Но мы не будем впадать в панику.

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Когда-то все переживали, что будет с командой, когда уходили Диего Форлан, Фернандо Торрес, Серхио Агуэро, Диего Коста, однако их места занимали другие игроки, а Атлетико продолжал бороться за самые престижные трофеи. То же самое будет и сейчас“, - цитирует аргентинского специалиста AS.

Напомним, Атлетико рассматривает две кандидатуры на замену Гризманну.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала условия контракта с Гризманном.