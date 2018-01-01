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Барселона не собирается покупать Гризманна - СМИ

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Каталонцы не заинтересованы в покупке лидера Атлетико.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Испанская Барселона отказалась от идеи покупки звездного игрока мадридского Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна.

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По информации ESPN, каталонцы не собираются пытаться подписывать лидера "матрасников", который прошлым летом уже отказал "сине-гранатовым". Именно его прошлогодний отказ вызвал недовольство клуба и игроков команды, которые не хотят, чтобы Гризманн переходил в Барселону.

Источник отмечает, что сейчас приоритетная задача каталонцев - найти долгосрочную замену 32-летнему Луису Суаресу.

Напомним, 27-летний Антуан Гризманн за 5 сезонов в мадридском Атлетико сыграл 248 матчей, в которых забил 130 голов. В текущем сезоне на его счету 18 голов в 39 матчах.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Усман Дембеле получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов.

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Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Атлетико Мадрид, трансфер, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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