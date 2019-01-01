Реал Бетис - Барселона 1:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Барселона в гостях разгромила Бетис в очередном матче чемпионата Испании.

Игроки Барселоны поздравляют Лионеля Месси с голом Getty Images

В рамках 28-го тура Ла Лиги каталонская Барселона на выезде обыграла Реал Бетис.

Хет-триком в этой встрече отметился капитан “сине-гранатовых“ Лионель Месси, которому фанаты хозяев поля аплодировали после третьего гола.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Бетис - Барселона:

Бетис - Барселона 1:4

Голы: Морон, 82 - Месси, 18, 45+2, 85, Суарес, 63.

Бетис: Лопес - Манди, Бартра, Сидней - Тельо, Ло Чельсо (Лайнес, 68), Карвальо (Лорен, 75), Гуардадо — Каналес, Хесе, Хоакин (Эмерсон, 67).

Барселона: Тер Штеген - Роберто, Пике, Ленгле, Альба - Ракитич (Аленья, 89), Бускетс, Артур (Семеду, 64), Видаль - Месси, Суарес (Коутиньо, 90).

Предупреждения: Гуардадо - Ленгле, Семеду.