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Месси: Спасибо болельщикам Бетиса за овации

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Лидер Барселоны признался, что не помнит, чтобы ему аплодировали фанаты соперника на других стадионах.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал результат победного матча над Бетисом (4:1), который “сине-гранатовые“ провели на выезде.

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“Не помню, чтобы мне аплодировали на других стадионах. Я благодарен фанатам Бетиса за их овации. Они всегда хорошо к нам относятся и умеют радоваться нашим победам. Это приятно, и я хочу сказать им спасибо за их реакцию после моего последнего гола.

Самое важное, что мы взяли три очка. Сейчас у нас трудный отрезок, каждый матч - это борьба за очки, и мы должны быть к этому готовы. Мы не могли позволить себе проиграть после поражения Атлетико.

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Все ли решено в чемпионате? Нет, все будет зависеть только от нас. Впереди еще есть игры, и в истории отыгрывались и не такие разрывы. Нам нужно продолжать играть на прежнем уровне и не терять очки“, - приводит слова Месси Marca.

Отметим, что Месси оформил хет-трик в этом поединке.

Напомним, благодаря своей результативности Лионель Месси увеличил отрыв от Килиана Мбаппе в борьбе за Золотую Бутсу-2019.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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