Месси: Спасибо болельщикам Бетиса за овации

Лидер Барселоны признался, что не помнит, чтобы ему аплодировали фанаты соперника на других стадионах.

Капитан Барселоны Лионель Месси прокомментировал результат победного матча над Бетисом (4:1), который “сине-гранатовые“ провели на выезде.

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“Не помню, чтобы мне аплодировали на других стадионах. Я благодарен фанатам Бетиса за их овации. Они всегда хорошо к нам относятся и умеют радоваться нашим победам. Это приятно, и я хочу сказать им спасибо за их реакцию после моего последнего гола.

Самое важное, что мы взяли три очка. Сейчас у нас трудный отрезок, каждый матч - это борьба за очки, и мы должны быть к этому готовы. Мы не могли позволить себе проиграть после поражения Атлетико.

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Все ли решено в чемпионате? Нет, все будет зависеть только от нас. Впереди еще есть игры, и в истории отыгрывались и не такие разрывы. Нам нужно продолжать играть на прежнем уровне и не терять очки“, - приводит слова Месси Marca.

Dos golazos, un hat trick . Y la ovación del hincha rival. Solo el 👐 #MESSI pic.twitter.com/10Xnkmqgme — Lecan (@LucasGalladini) 18 марта 2019 г.

Отметим, что Месси оформил хет-трик в этом поединке.

Напомним, благодаря своей результативности Лионель Месси увеличил отрыв от Килиана Мбаппе в борьбе за Золотую Бутсу-2019.