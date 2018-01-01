Реал победил Сельту в первом матче после возвращения Зидана

Голы Иско и Бэйл принесли "сливочным" уверенную победу.

В матче 28-го тура Примеры Реал обыграл Сельту со счетом 2:0. Оба гола мадридцы забили во второй тайме. На 62-й минуте отличился Иско. Окончательный счет установил Гарет Бэйла 77-й минуте.

Реал - Сельта 2:0

Голы: Иско, 62, Бэйл, 77

Реал: Навас — Одриосола, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 77), Каземиро, Иско (Себальос, 63) — Бэйл, Бензема (М. Диас, 82), Асенсио

Сельта: Бланко — Васкес, Араухо, Костас, Хунка (Худт, 5) — Йокушлу (Бельтран, 75), Лоботка — Систо, Мендес, Буфал (Хюльсагер, 68) — Гомес

Предупреждение: Бэйл

Реал набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У Сельты 25 очков и 18-е место.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о первом трансфере после возвращения Зидана.