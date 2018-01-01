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Реал победил Сельту в первом матче после возвращения Зидана

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Голы Иско и Бэйл принесли "сливочным" уверенную победу.
Реал Мадрид - Сельта 2:0
Реал Мадрид - Сельта 2:0
Getty Images

В матче 28-го тура Примеры Реал обыграл Сельту со счетом 2:0. Оба гола мадридцы забили во второй тайме. На 62-й минуте отличился Иско. Окончательный счет установил Гарет Бэйла 77-й минуте.

Реал - Сельта 2:0

Голы: Иско, 62, Бэйл, 77

Реал: Навас — Одриосола, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 77), Каземиро, Иско (Себальос, 63) — Бэйл, Бензема (М. Диас, 82), Асенсио

Сельта: Бланко — Васкес, Араухо, Костас, Хунка (Худт, 5) — Йокушлу (Бельтран, 75), Лоботка — Систо, Мендес, Буфал (Хюльсагер, 68) — Гомес 

Предупреждение: Бэйл

Реал набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У Сельты 25 очков и 18-е место.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о первом трансфере после возвращения Зидана.

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Теги: Реал, Сельта, Испания, футбол, Зинедин Зидан
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