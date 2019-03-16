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Реал нацелился на Стерлинга - СМИ

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Игрок Манчестер Сити может продолжить карьеру в Испании.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Мадриде. 

Как утверждает Daily Mirror, в приобретении 24-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер Реала Зинедин Зидан.

Согласно источнику, испанский клуб рассматривает игрока в качестве замены Гарету Бэйлу, у которого непростые отношения с Зиданом. Отмечается, что представители Реала будут следить за игрой англичанина до конца этого сезона.

В этом сезоне Стерлинг забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач в 39 матчах.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о первом трансфере после возвращения Зидана.

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Теги: Рахим Стерлинг, Реал Мадрид, Манчестер Сити, футбол
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