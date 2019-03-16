Реал нацелился на Стерлинга - СМИ

Игрок Манчестер Сити может продолжить карьеру в Испании.

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в Мадриде.

Как утверждает Daily Mirror, в приобретении 24-летнего англичанина лично заинтересован главный тренер Реала Зинедин Зидан.

Согласно источнику, испанский клуб рассматривает игрока в качестве замены Гарету Бэйлу, у которого непростые отношения с Зиданом. Отмечается, что представители Реала будут следить за игрой англичанина до конца этого сезона.

В этом сезоне Стерлинг забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач в 39 матчах.

Ранее сообщалось, что Реал объявил о первом трансфере после возвращения Зидана.