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Атлетик - Атлетико: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

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Букмекеры определили фаворита в противостоянии Атлетика и Атлетико.
Атлетик - Атлетико: ставки букмекеров
Атлетик - Атлетико: ставки букмекеров
Getty Images

В матче 28-го тура Ла Лиги Атлетик из Бильбао примет мадридский Атлетико.

"Матрасники" на данный момент занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имя 5-очковое преимущество над идущим третьим Реалом. Атлетик же находится на 11-й строчке.

По мнению букмекеров, преимущество у клуба из Мадрида. Так, в компании Parimatchставки на победу Атлетико принимают с коэффициентом 2.31, в то время как на успех хозяев поля можно поставить с коэффициентом 3.75. Ничью здесь оценили в 2.95.

Их коллеги из bet365 также считают, что “матрасники“ являются фаворитом поединка. Их успех оценивают в 2.25 а на триумф Атлетика можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничью здесь оценили в 3.00.

Эксперты из компании William Hill также уверены в победе гостей. На этот поединок принимают ставки со следующими коэффициентами: победа Атлетико - 2.25, победа Атлетика - 3.70, ничья - 3.00.

Матч Атлетик - Атлетико состоится в субботу, 16-го марта, в 19:30 по киевскому времени на стадионе Сан-Мамес в Бильбао.

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Теги: Атлетик, Атлетик Бильбао, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол
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