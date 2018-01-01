Реал определился с ценой, за которую готов продать Хамеса Родригеса

Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении футболиста из Баварии, где он выступает на правах аренды.

Реал принял решение продать полузащитника Хамеса Родригеса, который в данный момент выступает за Баварию на правах аренды.

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По информации El Confidencial, в случае, если мадридский клуб не сумеет договориться с мюнхенцами о полноценном трансфере колумбийца за 50 миллионов евро, то он будет выставлен на продажу за 35-42 миллиона евро.

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В то же время сам хавбек неоднократно заявлял, что хочет вернуться в Мадрид, однако новый главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан одним из условий своего возвращения в команду назвал отказ от услуг Родригеса.

В текущем сезоне Хамес провел 21 матч в составе Баварии, в которых забил 4 гола и совершил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан хочет избавиться от Гарета Бэйла в летнее трансферное окно.