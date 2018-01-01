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Альба устроил вечеринку для игроков Барселоны в честь продления контракта с клубом

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Жорди Альба организовал празднование в честь заключения нового контракта с Барселоной.
Жорди Альба
Жорди Альба
Getty Images

Защитник Барселоны Жорди Альба в конце февраля продлил соглашение с клубом до 2024-го года.

Как сообщает AS, футболист решил с размахом ответить данное событие и устроил вечеринку.

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Игрок пригласил партнеров по команде и тренерский штаб со своими вторыми половинками на праздничный ужин в один из ресторанов Барселоны.

Также на торжество также были приглашены технический персонал Барселоны, медицинский штаб клуба и представители пресс-службы "сине-гранатовых".

Специально для того, чтобы вечеринка состоялась, наставник Барселоны Эрнесто Вальверде изменил расписание тренировок.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Испании Жорди Альба провел 26 матчей, в которых отметился одним голом и девятью ассистами.

Напомним, на этой неделе каталонская Барселона разгромила Лион и прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В четвертьфинале каталонцы встретятся с Манчестер Юнайтед. Со всеми парами этой стадии турнира можно ознакомиться на нашем сайте.

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Теги: Жорди Альба, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт, вне игры, вечеринка, фото
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