Официально: Реал объявил о трансфере защитника Порту

Эдер Милитао пополнит состав Королевского клуба летом.

Мадридский Реал официально объявил о трансфере защитника Порту Эдера Милитао.

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Как сообщает пресс-служба “сливочных“, 21-летний футболист подписал контракт с клубом на 6 лет - до лета 2025-го года. Милитао переедет в Мадрид летом, после завершения нынешнего сезона.

Сумма сделки составила 50 миллионов евро. В текущем сезоне Милитао отыграл за Порту 20 матчей в чемпионате Португалии, в которых отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал вновь возглавил Зинедин Зидан. Его возвращение в команду заставило Марсело передумать совершать трансфер в Ювентус.